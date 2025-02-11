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Українці масово виїжджають з Польщі до інших країн
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українці масово виїжджають з Польщі до інших країн

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 16:12
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Українці стали масово виїжджати з Польщі до Німеччини. Згідно зі звітом Євростату, на кінець 2024 року в Німеччині проживає понад 1,14 млн українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту.

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Це становить 27,2% від загальної кількості таких статусів у Європейському Союзі. Водночас у Польщі кількість українських біженців знизилася до 983 880 осіб, тоді як у 2022 році цей показник перевищував 1,3 млн, пише Главком.

“На третьому місці за кількістю прийнятих українців опинилася Чехія із показником у 379 тисяч людей. Загалом спостерігається тенденція до переміщення українців із країн Центрально-Східної Європи до Західної та Південної частини континенту”, – йдеться у повідомленні.

Однією з основних причин переїзду українських біженців з Польщі до Німеччини є вищий рівень заробітної плати, соціальних виплат та якісніші медичні послуги роблять Німеччину привабливішою для біженців. Освітні реформи, жорсткіші умови доступу до соціальних програм та економічні фактори у Польщі стали вирішальними чинниками для цієї міграційної хвилі.