У Франківську, попрощалися із загиблим захисником Максимом Ємцем. ФОТО

В Івано-Франківську попрощалися із загиблим захисником Максимом Ємцем з позивним “Єнот”.
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Про це інформує кореспондент Правда.іф.
Прощання із загиблим розпочалось в Будинку смутку. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.
Нагадаємо, що Прикарпатська військова Оксана Рубаняк втратила коханого на війні. ФОТО