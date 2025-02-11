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У Франківську, попрощалися із загиблим захисником Максимом Ємцем. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську попрощалися із загиблим захисником Максимом Ємцем. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 16:00
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В Івано-Франківську попрощалися із загиблим захисником Максимом Ємцем з позивним “Єнот”.

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Про це інформує кореспондент Правда.іф.

Прощання із загиблим розпочалось в Будинку смутку. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.

У Франківську, попрощалися із загиблим захисником Максимом Ємцем. ФОТО

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