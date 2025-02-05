Прикарпатська військова Оксана Рубаняк втратила коханого на війні. ФОТО

Військова, письменниця Оксана Рубаняк з позивним “Ксена” повідомила про смерть на війні свого коханого Максима Ємця з позивним “Єнот”.

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Про це інформує кореспондентка Правда.іф.

Пара зустрілась на одному з напрямків на фронті. Стосунки почалися раптово і неочікувано.

“По нашій історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ти робив мене щасливою, спокійнішою, жіночною, ти приймав мене абсолютно і підтримував у кожній справі. Ти вмів кохати так, як ніхто. Ти особливий, і я це постійно тобі повторювала,”- написала військова.

Оксана Рубаняк також розповіла, що Максим останній час жив творчістю. Вона планує видати його збірку, котра практично на фінальному етапі.