Прикарпатська військова Оксана Рубаняк втратила коханого на війні. ФОТО

Військова, письменниця Оксана Рубаняк з позивним “Ксена” повідомила про смерть на війні свого коханого Максима Ємця з позивним “Єнот”.
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Про це інформує кореспондентка Правда.іф.
Пара зустрілась на одному з напрямків на фронті. Стосунки почалися раптово і неочікувано.
“По нашій історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ти робив мене щасливою, спокійнішою, жіночною, ти приймав мене абсолютно і підтримував у кожній справі. Ти вмів кохати так, як ніхто. Ти особливий, і я це постійно тобі повторювала,”- написала військова.
Оксана Рубаняк також розповіла, що Максим останній час жив творчістю. Вона планує видати його збірку, котра практично на фінальному етапі.
“Ми попри зайнятість і відстань завжди знаходили можливість побачитись, робили нереальне. Спішили один до одного. Шукали можливість. А вчора я шукала твоє тіло, щоб просто побачитись, щоб просто побути. Знайшла, побачились. Але ти вже на мене не дивився, і ніколи не поглянеш”, – написала вона.