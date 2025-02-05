У Калуській громаді планують збудувати музей “Вокзал вузькоколійки” за понад 49 млн грн

У селищі Вигода, що у Калуському районі, можуть побудувати музей “Вокзал вузькоколійки”. Вартість робіт оцінюється у більше ніж 49 мільйонів гривень.

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Пише Інформатор Івано-Франківськ з покликанням на реєстр публічних закупівель Prozorro.

Тендер на будівництво оголосила Вигодська селищна рада. Згідно з описом закупівлі, планують нове будівництво та благоустрій території у межах вулиць Данила Галицького – Набережна.

Очікувана вартість робіт складає 49 101 996 грн, а фінансування проєкту здійснюється коштом Європейського Союзу.

За ці кошти передбачено здійснити певний обсяг земляних робіт, зведення та опорядження будівлі музею, електричні та сантехнічні роботи, резервне електропостачання, мощення та озеленення прилеглої території, ігрові та спортивні комплекси та пеньки для стрибання.

Торги на визначення виконавця робіт ще не відбулися, проте компанія ТОВ “ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ”, яка вирішила взяти участь у закупівлі, висловила певні зауваження.

“…Ознайомившись з вимогами тендерної документації ним(ред.ТОВ “ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ”) було встановлено, що положення тендерної документації містять дискримінаційний характер, що порушує його права та законні інтереси, як потенційного учасника процедури закупівлі та надалі може призвести до відхилення тендерної пропозиції”, — йдеться у зверненні.

Побудувати музей планують до 30 червня 2026 року.