У Коломиї громада віддасть шану полеглому воїну Євгену Павлідісу

Коломийська громада зустріне на колінах траурний кортеж з тілом полеглого захисника Євгена Павлідіса, гранатометника 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда.іф
Сьогодні, 5 лютого, о 16:00 з боку Чернівців до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника Євгена Павлідіса. Він проїде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.
Парастас відбудеться сьогодні, 5 лютого, о 17:00.
Чин похорону розпочнеться завтра, 6 лютого, о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави.
Громаду просять гідно провести Героя до місця останнього спочинку.