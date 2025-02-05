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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї громада віддасть шану полеглому воїну Євгену Павлідісу

Автор: Lilia
05/02/2025 11:02
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Коломийська громада зустріне на колінах траурний кортеж з тілом полеглого захисника Євгена Павлідіса, гранатометника 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда.іф

Сьогодні, 5 лютого, о 16:00 з боку Чернівців до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом захисника Євгена Павлідіса. Він проїде вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральна до собору Преображення Христового УГКЦ.

Парастас відбудеться сьогодні, 5 лютого, о 17:00.

Чин похорону розпочнеться завтра, 6 лютого, о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави.

Громаду просять гідно провести Героя до місця останнього спочинку.