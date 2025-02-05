В Івано-Франківську черговий випуск слухачів курсів з української мови завершив навчання

Після початку повномасштабного вторгнення та переїзду великої кількості ВПО у Івано-Франківську громаду, міська влада запровадила курси слухачів з української мови для її вдосконалення.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.