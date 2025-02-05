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В Івано-Франківську черговий випуск слухачів курсів з української мови завершив навчання

Автор: Lilia
05/02/2025 11:33
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Після початку повномасштабного вторгнення та переїзду великої кількості ВПО у Івано-Франківську громаду, міська влада запровадила курси слухачів з української мови для її вдосконалення.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Розмовляють, щебечуть й балакають. Черговий випуск слухачів курсів з української мови завершив навчання. Вони точно впевнені, що знати українську – потрібно і престижно.

Дякую викладачам, які працюють над тим, щоб українською говорили якомога більше людей. Вважаю, що в нашому місті вчити мову дуже легко, тому що багато хто нею чудово володіє. А ще ці курси дають можливість все більше й більше удосконалювати свої знання. Впевнений, що всі випускники отримали задоволення від навчання. Дякую всім за участь”, – каже мер.