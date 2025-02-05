В Івано-Франківську злочинна група підпільно виготовляла та розповсюджувала побутову хімію

39-річний франківець з трьома спільниками організували підпільне виробництво побутової хімії під виглядом відомих світових брендів та розповсюджував фальсифіковану продукцію у магазинах на території Івано-Франківської області та в мережі Інтернет.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом членам організованої злочинної групи за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, 39-річний житель м. Івано-Франківська налагодив схему незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованої побутової хімії.

“До протиправної діяльності чоловік залучив ще трьох спільників, яких забезпечив приміщенням для виготовлення контрафактної продукції, хімічними засобами та поліграфічними матеріалами (етикетками та наклейками) з маркуванням відомих українських та міжнародних торговельних марок”, – йдеться у дописі

Свою продукцію фігуранти реалізовували у магазинах на території області та в мережі Інтернет. Онлайн-замовлення надсилали поштою або за допомогою логістичних служб. Таким чином зловмисниками завдано збитків на суму понад 3 млн грн.

За наслідками проведених обшуків було вилучено устаткування, документацію, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також майже 7 тис. ємностей з контрафактною продукцією.

За клопотання прокурорів фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді застави та вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – відділ протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДПК НП України.