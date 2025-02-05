Скільки коштує дердбюджету утримання народних обранців

Народні обранці мають низку пільг, зокрема компенсацію за оренду житла. Скільки коштів на це витрачає державний бюджет?

Законодавство передбачає численні пільги та привілеї для народних депутатів. Ідеться не лише про трудові гарантії, як-от тривала відпустка чи обладнання робочого кабінету, а і про компенсацію витрат на транспорт та житло, пише ЕП.

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У 2025 році загальна норма витрат на одного депутата становить 2,28 млн грн. Більша частина цих грошей передбачена для зарплат помічників-консультантів.

Які пільги мають народні обранці і чи є обмеження для їх отримання?

Трудові гарантії

Парламентарі мають низку трудових гарантій. Насамперед, період роботи народного депутата зараховується до стажу державної служби. Це дає право на надбавку за вислугу років та додаткову оплачувану відпустку. Народному обранцю присвоюється перша категорія, перший ранг державного службовця.

Депутати мають 45 днів щорічної оплачуваної відпустки в міжсесійний період. Обранці, які вийшли на “заслужений відпочинок” до 2017 року, мають право на спецпенсії в розмірі 70% від суми місячної зарплати теперішнього народного депутата з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу.

У 2017 році спеціальні умови розрахунку та виходу на пенсію для депутатів замінили забезпеченням, як для звичайних українців. У червні 2024 року група парламентарів звернулася до Конституційного Суду з проханням визнати неконституційним скасування спеціального режиму виходу на пенсію для колишніх депутатів, однак рішення в цій справі ще не ухвалили.

Також оплачується підвищення кваліфікації депутатів, навчання в закладах освіти (зокрема аспірантура та магістратура), вивчення іноземних мов. Депутат має право на державну охорону для себе та членів сім’ї (вдома і в робочий час).

Місцеві державні адміністрації мають безоплатно організовувати зустрічі депутатів з виборцями: усі витрати беруть на себе місцеві бюджети.

Додаткові привілеї мають голова Верховної Ради і два його заступники: приміщення для проведення офіційних заходів, транспорт, секретаріат, охорона, кошти на представницькі цілі (до 40% від відповідного посадового окладу).

Пільги на житло і транспорт

Народні обранці мають пільги на житло: право на компенсацію вартості оренди житла або готельного номера. Кошти на оренду виділяють депутатам, які не мають власного житла в Києві і зареєстровані в населеному пункті, розташованому на відстані понад 30 км від столиці.

Народні депутати можуть скористатися пільгами на транспорт: компенсацією вартості проїзду (7,5 тис. грн на місяць у 2025 році) і першочерговим отриманням квитків на будь-який вид транспорту. У літаку вони мають право отримати квиток у бізнес-клас, на пасажирському судні – у першому або другому класах.

Також у розпорядженні депутатів є автопарк Верховної Ради. Його автомобілями народним обранцям дозволено користуватися до 25 год. на місяць. Однак поїхати ними в іншу область не можна – лише до літака в Бориспіль. Кошти, витрачені на залишок дороги, можна відшкодувати шляхом оформлення відрядження.

Скільки грошей виділяють на компенсації

Загальна норма витрат на одного депутата становить 2,28 млн грн, ідеться в бюджеті Верховної Ради на 2025 рік. Більша частина з цих коштів передбачена для фонду оплати праці помічників-консультантів. Найменше з цієї суми йде на компенсації витрат на організацію зустрічей з виборцями – 670 грн за рік.