ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківській громаді дві школи перейшли на онлайн-навчання: в чому причина
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківській громаді дві школи перейшли на онлайн-навчання: в чому причина

Автор: Олег Мамчур
05/02/2025 12:34
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сезон застуд і вірусів набирає обертів, тому деякі Івано-Франківські школи змінюють формат навчання.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

Так, якщо у закладі хворіє понад 20% учнів та вчителів, адміністрація, може ухвалити рішення про дистанційне навчання або тимчасові канікули.

“Наразі ліцей №18 та Вовчинецька гімназія тимчасово перейшли на онлайн-навчання. Деякі школи відправили окремі класи на канікули. Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради щоденно моніторить ситуацію. Остаточне рішення — за школами, адже вони є автономними та найкраще розуміють, що відбувається у їхніх класах. Слідкуйте за повідомленнями від школи, дбайте про здоровʼя та не забувайте про прості правила безпеки”, — наголосила Дротянко.