В Івано-Франківській громаді дві школи перейшли на онлайн-навчання: в чому причина

Сезон застуд і вірусів набирає обертів, тому деякі Івано-Франківські школи змінюють формат навчання.

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Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

Так, якщо у закладі хворіє понад 20% учнів та вчителів, адміністрація, може ухвалити рішення про дистанційне навчання або тимчасові канікули.