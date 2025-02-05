В Івано-Франківській громаді дві школи перейшли на онлайн-навчання: в чому причина

Сезон застуд і вірусів набирає обертів, тому деякі Івано-Франківські школи змінюють формат навчання.
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Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.
Так, якщо у закладі хворіє понад 20% учнів та вчителів, адміністрація, може ухвалити рішення про дистанційне навчання або тимчасові канікули.
“Наразі ліцей №18 та Вовчинецька гімназія тимчасово перейшли на онлайн-навчання. Деякі школи відправили окремі класи на канікули. Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради щоденно моніторить ситуацію. Остаточне рішення — за школами, адже вони є автономними та найкраще розуміють, що відбувається у їхніх класах. Слідкуйте за повідомленнями від школи, дбайте про здоровʼя та не забувайте про прості правила безпеки”, — наголосила Дротянко.