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Потап показав свій відпочинок на пляжі у Мексиці
Диван на коліщатках в темній вітальні

Потап показав свій відпочинок на пляжі у Мексиці

Автор: Орися Корчун
05/02/2025 13:00
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Український продюсер та репер Потап, який змінив сценічне ім’я на Slavic Balagan, засвітився на відпочинку.

Репер за кордоном наробив фото на узбережжі й висловився про своє майбутнє. Зараз Потап перебуває у Мексиці. На зображеннях видніється мальовничий пляж і морська панорама, на тлі чого продюсер показав свій робочий процес.

Потап у Мексиці / © instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / Фото: instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / © instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / Фото: instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / © instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / Фото: instagram.com/realpotap

З телефоном у руках знаменитість у штанях і футболці попозував босоніж на різних локаціях. Потап зізнався, що зараз налагоджує зв’язки з різними відомими іноземними медіакомпаніями. Більше подробиць він не став розголошувати, але запевнив, що сповна насолоджується своїм графіком, бо його з легкістю можна поєднати з відпочинком.

Потап у Мексиці / © instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / Фото: instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / © instagram.com/realpotap
Потап у Мексиці / Фото: instagram.com/realpotap

“Так приємно поєднувати приємне з бізнесом, концерти з роботою, переговори з пляжем. Я називаю це балансом між роботою та відпочинком. Сподіваюся все встигнути! Viva México!” – написав Потап.