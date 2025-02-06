У Івано-Франківську поховають полеглого Максима Ємця: Небайдужих просять вшанувати Героя ФОТО

Стало відомо про чин похорону полеглого захисника України Максима Ємця
Про це повідомила військовослужбовиця Оксана Рубаняк, передає Правда ІФ
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Проведемо в останню дорогу Нашого Героя, мого коханого – Максима Ємця «Єнота», – написала Рубаняк
У понеділок, 10 лютого, о 16:00 – на майдані Незалежності в м.Косові зустріч траурної колони та панахида.
О 17:00 того ж дня – відбудеться парастас в родинному домі на Старому Косові.
Опісля траурна процесія відправляється до м. Івано-Франківськ.
У вівторок, 11 лютого, о 13:00 – Чин похорону в м. Івано-Франківськ.
Домі Скорботи на вулиці Ребета 3.
Прийдіть віддати шану Герою.
Я буду, коханий, поруч. Як ти був постійно зі мною. Мій всесвіте