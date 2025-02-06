У Івано-Франківську поховають полеглого Максима Ємця: Небайдужих просять вшанувати Героя ФОТО

Про це повідомила військовослужбовиця Оксана Рубаняк, передає Правда ІФ

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О 17:00 того ж дня – відбудеться парастас в родинному домі на Старому Косові.

Опісля траурна процесія відправляється до м. Івано-Франківськ.

Домі Скорботи на вулиці Ребета 3.

Прийдіть віддати шану Герою.

Я буду, коханий, поруч. Як ти був постійно зі мною. Мій всесвіте