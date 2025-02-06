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У Івано-Франківську поховають полеглого Максима Ємця: Небайдужих просять вшанувати Героя ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську поховають полеглого Максима Ємця: Небайдужих просять вшанувати Героя ФОТО

Автор: Петро Якимчук
06/02/2025 20:15
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Стало відомо про чин похорону полеглого захисника України Максима Ємця

Про це повідомила військовослужбовиця Оксана Рубаняк, передає Правда ІФ

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Проведемо в останню дорогу Нашого Героя, мого коханого – Максима Ємця «Єнота», – написала Рубаняк

У понеділок, 10 лютого, о 16:00 – на майдані Незалежності в м.Косові зустріч траурної колони та панахида.

О 17:00 того ж дня – відбудеться парастас в родинному домі на Старому Косові.

Опісля траурна процесія відправляється до м. Івано-Франківськ.

У вівторок, 11 лютого, о 13:00 – Чин похорону в м. Івано-Франківськ.

Домі Скорботи на вулиці Ребета 3.

Прийдіть віддати шану Герою.

Я буду, коханий, поруч. Як ти був постійно зі мною. Мій всесвіте

Полеглий максим Ємець та Оксана Рубаняк