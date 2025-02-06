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23-річний боєць 3 ОШБр із Франківщини Валентин Гаврилишин отримав одразу дві нагороди від міністра оборони
Диван на коліщатках в темній вітальні

23-річний боєць 3 ОШБр із Франківщини Валентин Гаврилишин отримав одразу дві нагороди від міністра оборони

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 20:30
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23-річний військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади з Івано-Франківщини Валентин Гаврилишин отримав одразу дві відзнаки від міністра оборони України — “Хрест доблесті” та “За поранення”.

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Про це боєць написав на своїй сторінці у Facebook.

“Це визнання — честь для мене та нагадування, за що ми боремося та чим жертвуємо. Щиро дякую всім, хто підтримує, хто поруч у складні моменти та хто допомагає йти вперед. Разом — до перемоги! Слава нації!” — написав Валентин Гаврилишин.

Що відомо про Валентина Гаврилишина

Боєць Валентин Гаврилишин — волонтер та активіст громадської організації “Сонячна Січ”. Військовий народився 5 березня 2001 року в селі Підбережжя Долинської громади.

З початком повномасштабної війни добровольцем пішов захищати Україну. Тоді йому було 20 років. Валентин вступив в один з підрозділів Сил спеціальних операцій “Азов”.

Він брав участь у звільненні Київщини, а також воював на Запорізькому напрямку. Після реформування “Азова” на 3 окрему штурмову бригаду продовжив свій бойовий шлях у складі розвідувально-ударного підрозділу “Шершень”.