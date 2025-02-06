“Пообіцяв мамі повернутися”: історія воїна з Івано-Франківщини Володимира Войціва, який вижив під Бахмутом

Володимир Войців — військовослужбовець з Івано-Франківщини, який у 18 років добровольцем пішов на фронт. Воював у теробороні на Київському, Донецькому, Харківському напрямках. 2 березня 2024 року під Бахмутом Володимир отримав уламкові поранення та понад три тижні вважався зниклим безвісти.

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На фронті боєць втратив обидві ноги. Зараз перебуває на реабілітації та вчиться жити по-новому.

Історію Володимира Войціва розповіли на Facebook-сторінці Галицької громади.

Шлях на фронт

Володимир Войців народився 5 квітня 2004 року в селі Темирівці Галицької громади. Закінчив Блюдниківський ліцей. Після досягнення повноліття пішов у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Там Володимира скерували у підрозділ територіальної оборони.

“Після формування нас відправили на навчання у “Десну”, потім на три тижні в Бучу. Звідти у складі 130 батальйону 241 окремої бригади Сил територіальної оборони ми вирушили під Лиман Донецької області. Згодом тримали оборону в Синьківці на Харківщині. Потім — село Іванівське під Бахмутом”, — цитують на сторінці Володимира Войціва.

Майже місяць — у “пеклі”

25 лютого 2024 року Володимир разом із побратимами заступив на бойове чергування.

“Росіяни ані на день не припиняли спроб захопити цю та сусідні позиції, хвиля за хвилею відправляючи своїх штурмовиків у бій. Ворожі скиди та FPV-дрони, обстріли з мінометів, артилерії та танків стали вже звичними. Та попри це, бійцям все ж таки вдавалося тримати оборону”, — пишуть про бої під Бахмутом на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.

Володимир Войців упродовж тижня разом із побратимами тримав оборону, але 2 березня 2024 військові РФ знищили позицію українських військових. Уцілілі бійці, серед яких був і Володимир, намагалися облаштувати нові укриття, однак незабаром зв’язок з ними зник. Відтоді воїна вважали зниклим безвісти.

На Бахмутському напрямку Володимир Войців отримав множинні уламкові поранення.

“Вцілілих нас було семеро. Ми заховалися у підвалі якогось будинку. Я знепритомнів від ран на обох ногах. Коли прокинувся, то ще два дні не міг рухатися. Так і лежав без води та їжі. Потім знайшов банку якогось протухлого варення та трохи води. Тримався на тому понад два тижні. Але виходу не було — треба було шукати порятунку, бо пообіцяв мамі повернутися”, — розповів Володимир Войців.

З того підвалу боєць вибрався 26 березня. Всі, хто переховувався з ним, загинули.

Повернення до життя

Пораненого Володимира помітили українські військові та, ризикуючи життям, під обстрілами забрали його.

“Мене помітили наші солдати й крикнули, щоб я підповз до них. Але повзти я вже не міг. Тож вони ризикнули — під’їхали, затягли мене до себе на позицію і повідомили рідним та в частину”, — пригадує Володимир Войців.

Через постійні обстріли росіян евакуація військовослужбовця затрималася. Тільки 2 квітня 2024 року він, нарешті, потрапив до шпиталю. Через множинні уламкові поранення йому ампутували обидві ноги. Після цього Володимир лікувався та почав реабілітацію.

Нагорода за мужність

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку президент нагородив Володимира Войціва “Хрестом бойових заслуг“. Відповідний указ Зеленський підписав 4 червня 2024 року.

Зараз Володимир Войців разом з коханою проживає в Івано-Франківську. Він заново навчився ходити.