Сучасний харчоблок відкрили у Дубовецькому ліцеї. ФОТО

У ліцеях Прикарпаття модернізують харчоблоки, що забезпечить дітям приготування їжі з дотриманням усіх вимог на сучасному обладнанні.

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Сьогодні оновлена шкільна їдальня запрацювала в Дубовецькому ліцеї, у якому навчаються 246 учнів, повідомила Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

Додамо, що загальна вартість проєкту – понад 9,2 млн грн, з яких майже 8,1 млн грн – кошти з державного бюджету та понад 1,1 млн грн – співфінансування громади.

Керівниця області оглянула оновлений харчоблок, де забезпечено всі умови для приготування якісних та збалансованих обідів для школярів.

Цьому сприятиме і сучасне обладнання, яке відтепер є на шкільній кухні, – плити, пароконвектомат, марміти, м’ясорубка, холодильні шафи, шокер для швидкого охолодження продуктів, посудомийні машини, мийки, стелажі, лінія роздачі, овочечистка, овочерізка, тістоміс. Це – та техніка, яка дасть змогу урізноманітнити шкільне меню та готувати страви для здорового харчування дітей.

Варто наголосити, що на цій кухні готуватимуть обіди й для дітей з інших навчальних закладів Дубовецької громади.

Проєкт реалізовано в межах екосистеми DREAM. Це – один з 9 шкільних харчоблоків, який оновлено за фінансової підтримки держави. Подавати такі проєкти може кожна з громад.