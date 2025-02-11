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На Сумщині загинув військовослужбовець з Калуської громади Овчар Андрій

Автор: Lilia
11/02/2025 15:13
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Скорботна звістка сколихнула Калуську громаду, загинув на війні 46-річний лейтенант Овчар Андрій.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

7 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання під час захисту України від збройної агресії рф, на території Сумської області загинув командир роти вогневої підтримки у складі батальйонної тактичної групи однієї з військових частин, 46-річний лейтенант ОВЧАР Андрій Володимирович.

Офіцер до останнього залишався відданим військовій присязі на вірність українському народу.

Доземний уклін та щирі співчуття рідним і близьким Героя.