Що відомо про переможців Нацвідбору Ziferblat

Цьогоріч від України їде на Євробачення Циферблат – молодий рокгурт з Києва. Пише Табло ID.

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Колектив складається з трьох учасників: 28-річних близнюків Даниїла (соліст) і Валентина (гітарист) Лещинських, а також 26-річного барабанщика Федора Ходакова. Хлопці називають себе українською незалежною музикою, а хтось інтерпретує їх творчість як інтелігентний рок.

Натхненні The Doors

Близнюки Даниїл та Валентин Лещинські з дитинства були зацікавлені музикою.

“Коли нам було по 6 років, ми пішли до музичної школи. Планували йти на фортепіано, але нам сказали, що туди збирається дуже багато дітей. І показали нам віолончель. Середня музична освіта у нас є, ми віолончелісти. А далі з нами трапився підлітковий рок. Нам стала цікава гітара. Даня почав грати на клавішах. Ми логічно розділили ролі”, – згадував Валентин про їх з Даниїлом дитинство.

Близнюки зростали творчими особистостями

Фото з Instagram

Як правило, Даниїл частіше пише музику, а Валентин — тексти.

Свою музичну діяльність брати розпочали після 9 класу, створивши гурт Runnin’ Blue. А вже у 2015 році утворився Ziferblat.

“Першу команду ми зібрали з однокласників. Назвалися Runnin’ Blue (алюзія на однойменну пісню гурту The Doors). Коли подорослішали, свідомо вирішили, що хочемо писати пісні українською. Так з’явився гурт “Циферблат”, – розповідав Валентин.

Проба пера

У 2017 Циферблат випустили свій перший міні-альбом “Кіносеанс”, в якому, крім близнюків Лещинських, взяли участь басист Євген Шевченко, барабанщик Валентин Олійник, клавішник Віктор Ніколенко та саксофоніст Андрій Мартиненко.

Проте сьогодні на стримінгових сервісах цього альбому не знайти, бо хлопці розірвали контракт із попереднім лейблом Moon Records.

Ба більше, близнюки ставляться до своєї першої роботи як до “проби пера”.

Пізніше музиканти усвідомили, що тріо – це найкомфортніший варіант

Фото з сайту Karabas.Live

“Але ми з братом навіть позитивно ставимося до того, що “Кіносеанс” видалили — там недостатньо хороша лірика, недороблена концепція, музично той запис сильно просідає. Якщо комусь дуже хочеться його послухати — вони можуть його знайти на інших майданчиках і зіпсувати собі настрій”, – розмірковував Валентин.

Хлопці вважають свій перший альбом музикою “підліткового штибу” та спробою робити артрок, а зараз рухаються у бік попмузики.

“А от у “Кіносеансі” все зроблено так, щоб сподобатися самим собі, щоб слухати свою ж творчість. Це не той підхід, який нас цікавить у дорослому віці. Хочеться залишити це як спогад із дитинства і частину нашої історії. У концертній програмі будемо використовувати матеріал із “Кіносеансу” як своєрідне попурі”, – пояснював Даниїл.

Х-фактор і “Чорті шо”

Група “Циферблат” спробувала свої сили на талантшоу “Х-фактор” у 2019 році. Колектив виконав свою пісню “Вночі” і отримав неоднозначну реакцію суддів. Настя Каменських висловилася на користь хлопців, а от Ігор Кондратюк прокоментував виступ фразою “Чорті шо”. Це не завадило отримати “так” від інших суддів, проте в прямі ефіри гурт так і не потрапив.

https://youtube.com/watch?v=frIbt8mKW5Q%3Fsi%3Dycp4l85DZ-vC_woh

“Нас навчила беззмістовна участь у “Х-факторі”, коли ми думали, що мусимо збирати навколо себе широку аудиторію. Однак, на відміну від “зірок” сучасної байрактарщини, хочемо збирати навколо себе людей, які залишаться з нами назавжди, не забудуть про нас після одного інфоприводу.”, – ділився Валентин.

Завдяки участі в шоу близнюки нарешті дійшли висновку, у якому складі і яким чином їм комфортніше працювати далі. Так склалося тріо: вокаліст і клавішник Даниїл, гітарист Валентин і барабанщик Федір Ходаков.

“Утрьох — це ідеальний формат, щоб вигадувати музику, але живе виконання — це й справді проблема. У мене не шість рук, не чотири і навіть не три, тож я не можу одночасно грати й співати все, що записую у студійній роботі. Валя теж, тому наживо кличемо сесійних музикантів”, – розказував Даниїл.

Три спроби на Нацвідборі

У 2022 році “Циферблат” вперше спробували потрапити на Нацвідбір. Незважаючи на те, що колектив потрапив до лонглиста, до фіналу хлопці не дійшли.

“Ми не підготувалися і запізно подали заявку. Найсильніші пісні засвітили до конкурсу, а це суперечить правилам. Інших підходящих на той момент не мали. На півфінал запропонували “Дуру” (пісня з альбому “Перетворення”). Але нам сказали, що це не пісня, а лайка”, – пояснював Федір.

Перша спроба стала для хлопців уроком

Фото @li.biletska

Проте розвиватися хлопці не завершили і в 2023 році випустили альбом “Перетворення”, завдяки котрому стали переможцями премії Muzvar Awards як “Найкращі нові імена альтернативної музики”.

Пізніше, у 2024 році, хлопці підготувалися якісніше і все ж потрапили у фінал Нацвідбору з піснею “Place I Call Home”, яка була рефлексією на тему розлуки з рідними під час війни. Проте жаданої перемоги знову не сталося – гурт посів друге місце.

Здається, для Ziferblat Євробачення – принципове питання, бо у 2025 році вони знову взяли участь і на цей раз перемогли.

“Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як “Птах молитви” чи “Молитовний птах”. Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року”, – розповідав Валентин.

Скандал із Believe

Believe – це французький дистриб’ютор, з котрим Циферблат співпрацює для розповсюдження їхньої музики на цифрових майданчиках. Відомо, що компанія продовжує працювати на російському ринку. Тож цей факт викликав обурення у деяких людей.

Самі хлопці пояснили, що продовжувати з ними співпрацю не збираються, проте розірвати контракт поки що не можуть.

“У “Циферблата” підписаний контракт на дистрибуцію на п’ять років. Якщо ми розриваємо його за власним бажанням, то маємо сплатити відшкодування, а це немаленька сума, якої у нас немає. Зі свого боку компанія не бачить підстав для припинення договору”, – пояснив Валентин.

Сподіваємося, що скоро гонорари гурту дозволять їм розірвати контракт з “Believe”

Фото з Instagram

Учасники гурту розуміють обурення українців і зазначають, що розірвати контракт – також в їхніх інтересах.