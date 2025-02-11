На Прикарпатті попрощаються з ветераном ЗСУ Валерієм Данілейчуком

11 лютого 2025 року у Верховині, що на Івано-Франківщині, поховають ветерана Збройних сил України Валерія Данілейчука. Він помер від тривалої хвороби.

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Про це у коментарі Суспільному розповів голова Верховинської селищної ради Василь Мицканюк.

З його слів, Валерій Данілейчук народився 8 лютого 1970 року в селі Ільці. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мобілізувався у військо.

У лавах Збройних сил України Валерій Данілейчук мав звання старшого сержанта. Служив командиром відділення у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.

“Валерій самовіддано боровся з російськими окупантами упродовж двох років. 20 листопада 2024 був демобілізований за станом здоров’я”, — розповів Василь Мицканюк.

Валерій Данілейчук помер 9 лютого 2025 року у лікарні у Верховині. Ветеран мав захворювання серця.