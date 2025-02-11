В Україні запрацював новий електронний сервіс «є-Бджільництво»

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило про старт запуску першого етапу електронного сервісу завчасного оповіщення про застосування засобів захисту рослин «Е-Бджільництво».

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Про це повідомила пресслужба МінАП 10 лютого.

Завдяки новому сервісу аграрії отримають можливість вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР), подати заявку на пошук бджоляра для розміщення пасіки, обрати бджоляра зі списку тих, хто запропонував свої послуги, обрати період і земельні ділянки для запланованої обробки ЗЗР, інформувати бджолярів, для яких ділянки розміщено.

Бджолярі у свою чергу зможуть інтегрувати ДАР із реєстром пасічників, встановити геопозиції пасіки, відправити відгук пасічника на заявки від аграріїв, подати заявку на пошук аграріїв, які потребують запилення, вибрати тип культури, що вирощується, та земельні ділянки під них.

«Цей сервіс допоможе бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення», – додали в міністерстві.

До того ж, новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами. Наприклад, реєстрами пасік та пестицидів.