Суд конфіскував у росіянки незаконно привласнені три земельні ділянки на Городенківщині

На Прикарпатті з ініціативи прокуратури в росіянки конфісковано 1,5 га землі, які вона незаконно набула у власність на території Городенкіської громади.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури в інтересах держави звернулися до суду з позовною заявою про конфіскацію трьох земельних ділянок, які незаконно перебувають у власності громадянки російської федерації на території Городенківщини.

“Прокурори в суді довели, що громадянка країни-агресора набула у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 1,5 га. Однак, вона проігнорувала вимоги земельного законодавства України, та упродовж року не здійснила їх відчуження”, – йдеться у удописі

Відповідно до законодавства, землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області з доводами прокурорів погодився та задовольнив позовну заяву в повному обсязі.

На даний час рішення суду виконано, а земельні ділянки конфісковано та передано у власність держави.