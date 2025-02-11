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На Франківщині за січень зафіксували порушення митних правил на понад 373 тис. грн
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На Франківщині за січень зафіксували порушення митних правил на понад 373 тис. грн

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 17:50
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Протягом січня 2025 року Івано-Франківська митниця порушила п’ять адміністративних справ про порушення митних правил. Загальна сума правопорушень склала понад 373 тисячі гривень.

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Одна зі справ на суму 70 695 грн вже передана на розгляд Івано-Франківського міського суду.

Внаслідок контролю та вжитих заходів вдалося забезпечити стягнення штрафів на суму 12 600 грн до Держбюджету.

Митниця нагадує про необхідність дотримання митного законодавства та закликає громадян бути відповідальними при перетині кордону.