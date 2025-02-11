Калуська громада провела в останню путь полеглого бійця Володимира Думенка

Сьогодні, 11 лютого, Калуська громада у скорботі попрощалася із загиблим учасником російсько-української війни Володимиром Думенком.

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Володимир Думенко народився 25 березня 1984 року в Калуші. Відвідував дитячий садок «Сонечко», навчався в школі №4, а згодом у Калуському ліцеї №5, повідомляє Калуська міська рада.

“Веселий та товариський, будував плани на майбутнє. Мав дизайнерський хист. Працюючи за кордоном, відзначався креативом. Його часто запрошували під час проведення ремонтів як майстра створювати дизайн приміщень, особливо дитячих кімнат”, – розповідають про воїна.

Проте початок повномасштабної війни змінив плани – у 2022 році Володимир пішов добровольцем захищати Україну. Військові навчання проходив на Львівщині та у Великій Британії. Служив кулеметником штурмового батальйону однієї з військових частин. Понад два роки захисник, вірний військовій присязі, боронив від ворога рідну землю.

30 січня 2025 року, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, на території Луганської області старший солдат Володимир Думенко загинув.

Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища в Калуші.