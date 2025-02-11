Путіністка Таїсія Повалій поплатилася за підтримку війни в Україні

Артистку судитимуть. Пише ТСН

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Співачка Таїсія Повалій, яка є палкою прихильницею політики путіна, поплатилася за підтримку війни в Україні.

Зокрема, скандальна артистка постане судитимуть. Виконавицю звинувачують у колабораціонізмі, публічних закликах до агресивної війни та виправданні вторгнення Росії на територію України. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генерального прокурора. Наразі прокуратура вже направила обвинувальний акт до суду.

До слова, ще наприкінці жовтня минулого року у скандальної Таїсії Повалій конфіскували все майно в Україні. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави семи земельних ділянок у Київській області, житлового будинку, домоволодіння, двох транспортних засобів, чотирьох одиниць зброї та майнових прав на музику і слова до дев’ятьох творів.

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, Таїсія Повалій ще до повномасштабної війни славилася своїми проросійськими поглядами. З початком російського вторгнення її думка не змінилася. Вона публічно підтримала дії диктатора РФ путіна та поширювала пропаганду про Україну. В жовтні 2022 року Повалій потрапила під санкції РНБО. В жовтні 2024 року у співачки конфіскували все майно в Україні, а в листопаді вона залишилася без державних нагород.