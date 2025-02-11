Чоловіка, який заволодів чужим авто, затримали на автозаправці в Ямниці

9 лютого на лінію 102 звернувся 24-річний франківець, який повідомив про зникнення власного автомобіля Honda Accord.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області.

Хлопець розповів, що залишив авто у дворі багатоповерхівки, а сам відійшов на декілька хвилин. За словами заявника, ключі від авто знаходилися всередині відчиненого транспортного засобу.

“Отримавши повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Правоохоронці негайно розпочали невідкладні оперативно-розшукові заходи, переглянули усі камери відеоспостереження, передали орієнтування екіпажам поліції”, – йдеться у дописі.

Невдовзі на автозаправці в селі Ямниця патрульні поліцейські виявили викрадений автомобіль.

За кермом транспортного засобу перебував 36-річний чоловік, який мав ознаки алкогольного спʼяніння.

Водій пройшов огляд на місці. Результат — 1.20 проміле алкоголю у крові.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу поліції, яка з’ясовуватиме обставини цієї події.