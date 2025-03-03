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Військові з хрестом та фото на вулиці
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Верховині прощалися із загиблим бійцем Сороханом Іваном

Автор: Lilia
03/03/2025 17:21
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Верховинщина у глибокій скорботі зустріла полеглого Героя України Сорохана Івана. Жителі громади віддали шану загиблому воїну.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинська селищна рада.

3 червня 2022 року воїн вступив до лав ЗСУ. Був сержантом, стрільцем-санітаром 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А4128 військової частини А3719. Життя 51-річного чоловіка обірвалось 25.02.2025 року поблизу села Торське Донецької області внаслідок поранень, несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого танкового обстрілу.

Попрощалися із загиблим захисником біля стели Героїв Небесної Сотні рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та жителі громади.

Чин похорону відбудеться завтра, 4 березня, об 11 годині від дому загиблого.

Вічна пам’ять Герою

Мітинг людей у зимовому одязі
Воїн, хрест, люди, урочистість, зима, гори, пам'ятник.
Військові в зимовій уніформі на вулиці взимку.
Українські солдати та люди на вулиці взимку.
Священики на церемонії вшанування Небесної Сотні
Прощання з героєм під національним прапором, родина плаче.
Прощання з героєм України під прапором
Люди коліна, тримають квіти, вшанування пам'яті
Церковні служителі та люди на вулиці.
Військові несуть дерев'яну труну на вулиці
Люди на колінах із квітами біля дороги
Українські військові несуть труну біля церкви