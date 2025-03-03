У Верховині прощалися із загиблим бійцем Сороханом Іваном

Верховинщина у глибокій скорботі зустріла полеглого Героя України Сорохана Івана. Жителі громади віддали шану загиблому воїну.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинська селищна рада.
3 червня 2022 року воїн вступив до лав ЗСУ. Був сержантом, стрільцем-санітаром 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини А4128 військової частини А3719. Життя 51-річного чоловіка обірвалось 25.02.2025 року поблизу села Торське Донецької області внаслідок поранень, несумісних з життям, отриманих в результаті ворожого танкового обстрілу.
Попрощалися із загиблим захисником біля стели Героїв Небесної Сотні рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та жителі громади.
Чин похорону відбудеться завтра, 4 березня, об 11 годині від дому загиблого.
Вічна пам’ять Герою