Комбриг прикарпатської “десятки” може очолити новий армійський корпус – ЗМІ

В Україні основним тактично-оперативним з’єднанням хочуть створити армійські корпуси, які сформують на основі бригад. Корпуси вже є і зараз, але вони займаються генерацією сил, а не власне воюють

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Таку інформацію озвучував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець на телеканалі Еспресо.

За попередніми даними, в перспективі українська армія має створити до 20 корпусів, до кожного з них увійде в середньому по 5 бригад.

На своїй сторінці журналіст Юрій Бутусов написав , що вже призначили командирів відповідних формувань. Так одним із них він називає військового Романа Дармограя, який зараз є командиром 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

Зі студентської лави – в АТО

Роман Дармограй з позивним Стриж народився 22 жовтня 1993 року на Чернігівщині. Підполковник, народний герой України, у 2022 році указом президента його нагороджено званням Героя України.

За час АТО і ООС географія його боїв сягала від Херсонщини до Сумщини, а під час повномасштабного вторгнення разом зі своїм батальйоном першим відбивав наступ на Київщину.

Навчався військовослужбовець у Чернівецькому ліцеї з підвищеною військово-фізичною підготовкою. У 2011 році вступив в Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, яку закінчив у 2015 році.

Після навчання службу розпочав у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. за час АТО й ООС пройшов важкі бої під Волновахою, Авдіївкою, Світлодарську.

Про один з важких боїв наприкінці січня на початку лютого 2017 року, коли він у 23 роки був начальником штабу 1-го батальйону, Дармограй згодом пригадував :

“Під Авдіївкою почалися запеклі бої, під час яких загинули десять військових 72-ї бригади. Коли ворог добре зрозумів, що його окопи та бліндажі зайняли бійці 72-ї бригади, почав активно намагатися вибити українців звідти.

У перший день ми очікували, що доведеться застосовувати нашу бронегрупу, тому що ворог висуне свої танки. Я готувався саме до цього. Але, коли почув про загибель заступника командира 1-го батальйону Андрія Кизила (позивний Орел), то попросив у комбата відпустити мене безпосередньо ближче до “Алмазу”, щоб допомагати хлопцям. Мені дозволили. Спочатку я був на “Царській охоті”. Ми не очікували, що оборона затягнеться так надовго. Налагодивши доставку боєприпасів, я й сам поїхав на позицію. Там було багато роботи, людей не вистачало. Було таке, що боєць, якого привезла БМП, не встигав піднятися на бруствер, його вантажити назад, бо він отримував поранення…”.

Героїчна оборона столиці

В інтерв’ю Укрінформу Дармограй пригадував про перші дні повномасштабного вторгнення, як вони обороняли околиці біля столиці у пекельні дні лютого. Саме він спланував та організував оборону населених пунктів Пухівка, Рожівка та Калинівка Броварського району. Після майже чотиригодинного бою 9 березня знищили 17 танків, 3 БМП та понад пів сотні російських військових.

“Згідно із задумом командування ми мали зайняти оборону уздовж північної околиці Броварів та сіл Калинівка, Пухівка і Рожівка. Крім того, необхідно було взяти під вогневий контроль дорогу Чернігів – Київ. Це і був передній край оборони нашого батальйону…В результаті бою знищили 17 танків, 3 БМП і БТР-82А, а також близько 55 окупантів”, – розповідав він.

У ті дні росіяни намагалися захопити Бровари та підійти впритул до Києва.

“Гадаю, що ворог прагнув завдяки величезній кількості броньованої техніки, помноженої на свою нахабність, розчленувати наші бойові порядки. Таку кількість бойової техніки, яка зібралася тоді на трасі Чернігів – Київ, я бачив, мабуть, тільки у кіно. Ані в АТО, ані в ООС мені не доводилося спостерігати таку велетенську кількість різноманітної техніки”, – пригадував Роман Дармограй.

За знищення ворожої танкової колони біля Броварів, в результаті чого загинув російський командир танкового полку, командир 3-го батальйону 72-ої бригади отримав найвищу державну нагороду.

У 2022 році увійшов до рейтингу “30 до 30: обличчя майбутнього” за версією журналу “Forbes”

Зараз він командир 10 гірсько-штурмової 10 бригади “Едельвейсів”, куди його призначили на посаду у 2023 році.

Частина бригади тримає панівні висоти в районі Білогорівки, що на Луганщині. Попри те, що наші позиції в Білогорівці непорушно утримаються вже понад 2 роки, з початку 2025 року окупанти значно активізували свої атаки. Наприклад, 14 січня росіяни п’ять разів штурмували українські позиції. Бійці 10 бригади знищити 52 окупантів, ще 12 поранили, а одного захопили в полон. Окрім того, ліквідували два БМП, 39 мотоциклів, два квадроцикли, дві автівки та 16 дронів.