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Відкриття пам’ятної дошки загиблим героям України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Ярославу Ксьонжеку

Автор: Lilia
06/03/2025 14:32
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Ярослав став на захист України ще в 2015 році в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення боронив Батьківщину вже як стрілець-санітар 110-окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка.

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Повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Ярослав загинув, штурмуючи противника біля Авдіївки, що на Донеччині.

Пам’ятний знак на фасаді Ліцею №15, в якому навчався захисник, назавжди вшанує подвиг і чин Ярослава Ксьонжека.

Чоловіки моляться на вулиці на церемонії

“Сьогодні, 06 березня 2025 року на фасаді Ліцею N15 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам’яті солдату-санітару Збройних сил України, учаснику російсько-української війни ЯРОСЛАВУ КСЬОНЖЕКУ, який героїчно загинув на сході України, захищаючи рідну землю. На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки Воїну-Захиснику були присутні представники влади, рідні, друзі, вчителі та учні ліцею.

Віримо, що цей пам’ятний знак буде нагадувати всім поколінням про героїзм наших Захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України.

Низький уклін Героям, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. У наших серцях вічно буде жити пам’ять про них. Ми в боргу перед жертовністю матерів, дружин і дітей загиблих Воїнів”, – йдеться у дописі освітнього закладу.

Вшанування пам'яті біля меморіалу, прапор України.
Військові на церемонії біля будівлі з прапором
Чоловік кладе квіти до меморіальної дошки на будинку.
Військовий оркестр виконує музику на відкритому повітрі.
Священник тримає хрест на вуличній церемонії
Люди на вулиці біля лавки і квітів.