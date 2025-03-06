У Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Ярославу Ксьонжеку

Ярослав став на захист України ще в 2015 році в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення боронив Батьківщину вже як стрілець-санітар 110-окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка.

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Повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф

Ярослав загинув, штурмуючи противника біля Авдіївки, що на Донеччині.

Пам’ятний знак на фасаді Ліцею №15, в якому навчався захисник, назавжди вшанує подвиг і чин Ярослава Ксьонжека.