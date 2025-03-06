У високогір’ї Івано-Франківщини значна сніголавинна небезпека

Синоптики попереджають мандрівників про значну сніголавинну небезпеку 7 березня у високогір’ї Івано-Франківщини.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
“7 березня через відлигу у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека — 3 рівень”, — йдеться у дописі.