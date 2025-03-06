Військовий Олексій Сотнік, у якого виявили онкозахворювання, продовжує служити у Франківському ТЦК

Історія 35-річного військового Олексія Сотніка з Харківщини, який з 2014 року служив на Луганщині. Після початку повномасштабної війни медики виявили у нього онкозахворювання. За станом здоровʼя військовослужбовець отримав інвалідність, утім продовжує нести службу в ЗСУ, і зараз служить в одному з ТЦК та СП Івано-Франківської області.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

35-річний Олексій Сотнік, військовослужбовець з Харківщини, вперше став на захист Батьківщини у 2014 році. Спочатку служив у Харкові, а через деякий час його перевели на Луганський напрямок.

У 2015 році Олексій демобілізувався.

22 лютого 2022 року він повернувся назад до війська.

“22 числа мене визвали на роботу в наряди, тому що усилили наряди, вже готувалися до війни. 23 лютого я заступив у наряд, а 24 числа у 4:55 по нам полетіли перші ракети. Потім прилітали ще ракети. Розбили абсолютно все. Ми вернулися в частину, забрали всю зброю, спалили документи, тому що ми знаходилися за 19-20 кілометрів з російським кордоном. Бо окупанти всіх, хто в АТО служив знаходили по списку, звозили в Куп’янськ до підвалу. І там, кого підвішували, а кого розстрілювали”, – розповідає Олексій.

Захисник розповідає, що коли опинився на позиції, я відчув погіршення стану: його почало трясти, ноги підкосилися і він впав. Його забрали до Харкова, а потім відправили до Житомира. Там після медичних обстежень виявили онкологічну пухлину, яка вже досягла дев’ять з половиною сантиметрів.

За станом здоров’я Олексій отримав інвалідність, утім продовжує нести службу в ЗСУ, і зараз служить в одному з ТЦК та СП Івано-Франківської області.