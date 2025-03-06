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У Франківську провели Шевченківські читання. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську провели Шевченківські читання. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
06/03/2025 15:24
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В Івано-Франківську на Вічевому майдані провели Шевченківські читання.

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Зібралося чимало охочих прочитати вірші великого українця. Найменшій учасниці – всього 5 років. А найстаршій – понад 80, пише Правда з посиланням на Місто.

«Наша бібліотечна система взагалі будується на популяризації української культури. Шевченківські читання проводять для того, щоб більше людей читали, прославляли та пишалися таким генієм, як Тарас Шевченко. Який би його твір не відкрив зараз – кожне слово влучне та відгукується з сьогоденням, долею людини та України, – каже директорка Івано-Франківської міської централізованої бібліотечної системи Оксана Вовк.

На цих читання буде вільний мікрофон, тому кожен охочий може долучитися.

«Я Шевченка люблю від дитинства. Маю цілу збірку книжок, від маленьких до великих. Це наш просвітитель та пророк. Так як він відчував народ і розумів його – більше таких нема. Ми його наслідуємо, – каже Ірина Цікель, вчителька.

Також під час заходу люди могли зробити добру справу – долучитися до збору коштів на ЗСУ.

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