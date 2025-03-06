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На Надвірнянщині “BMW” врізалася в авто, а потім в стовп. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Надвірнянщині “BMW” врізалася в авто, а потім в стовп. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
06/03/2025 15:50
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У четвер, 6 березня, у селищі Делятин Надвірнянського району сталася ДТП.

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Як повідомляють очевидці у соцмережі,  легковик “BMW”, виконуючи  маневр обгону, врізався у «Mitsubishi», яка виїжджала з повороту.

Після удару першу авто відкинуло у стовп, а іншу — на декілька метрів.

До місця виклику одразу було направлено рятувальників Надвірнянщини, які, прибувши на місце події, від’єднали клеми акумуляторних батарей автомобілів з метою запобігання загорянню.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Пожежник ремонтує авто в шоломі і уніформі.