На Надвірнянщині “BMW” врізалася в авто, а потім в стовп. ФОТО

У четвер, 6 березня, у селищі Делятин Надвірнянського району сталася ДТП.

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Як повідомляють очевидці у соцмережі, легковик “BMW”, виконуючи маневр обгону, врізався у «Mitsubishi», яка виїжджала з повороту.

Після удару першу авто відкинуло у стовп, а іншу — на декілька метрів.

До місця виклику одразу було направлено рятувальників Надвірнянщини, які, прибувши на місце події, від’єднали клеми акумуляторних батарей автомобілів з метою запобігання загорянню.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.