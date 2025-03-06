На Надвірнянщині “BMW” врізалася в авто, а потім в стовп. ФОТО

У четвер, 6 березня, у селищі Делятин Надвірнянського району сталася ДТП.
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Як повідомляють очевидці у соцмережі, легковик “BMW”, виконуючи маневр обгону, врізався у «Mitsubishi», яка виїжджала з повороту.
Після удару першу авто відкинуло у стовп, а іншу — на декілька метрів.
До місця виклику одразу було направлено рятувальників Надвірнянщини, які, прибувши на місце події, від’єднали клеми акумуляторних батарей автомобілів з метою запобігання загорянню.
Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.