Квартири на виплат без відсотків від blago. Купуйте зараз – платіть потім!

Компанія blago пропонує унікальну можливість купити квартиру зараз на вигідних умовах розтермінування строком до 2 років і без відсотків.

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Так, 0% – саме стільки платитимуть клієнти компанії, які скористаються цими умовами.

Без відсотків, комісій та додаткових платежів!

Розтермінування під 0% ідеально підходить для тих, хто хоче якнайшвидше купити квартиру, всієї суми не має, але отримує стабільний дохід. Клієнтові одразу потрібно заплатити перший внесок, а решта суми ділиться на рівні щомісячні платежі на весь строк розтермінування. Найважливіше, що покупець не платитиме жодних відсотків, комісій та інших платежів.

А ще – багато переваг та вигод для покупця та його гаманця!

Оптимальний термін сплати, який залежить від площі квартири: на однокімнатні передбачене розтермінування на12 місяців, на двокімнатні – до 18 місяців та на трикімнатні – до 24 місяців. Безвідсоткове розтермінування діє на квартири у будинках різної готовності. Ви можете скористатися такими умовами у житлових комплексах, які ще будуються: SKYGARDEN, City, Manhattan, Manhattan UP, Family Plaza, Comfort Lite, Comfort House, Comfort Park, Паркова Алея, а також у вже зданих U ONE, Union, А5. Є вигіднішою альтернативою кредиту чи іпотеці, де відсотки та навіть комісія за касове обслуговування неминучі. Великий вибір планувань. На дату написання цієї статті покупцям blago доступний вибір квартир площею від 32 до 102 м² у 13 житлових комплексах. Відсутність штрафів. Компанія blago лояльна до своїх клієнтів та не застосовує жодних штрафних нарахувань у випадку невчасної сплати. А отже покупцеві не варто хвилюватися, якщо платіж був здійснений на кілька днів пізніше. Можливість дострокового погашення. Якщо дохід дозволяє, розтермінування можна закрити швидше дати, зазначеної в договорі.

Зважаючи на всі ці переваги, очевидно, що безвідсоткове розтермінування – це найвигідніший спосіб купити житло зараз, аби не переплачувати за нього потім.

Як оформити розтермінування

Щоб купити квартиру на виплат, вам слід звернутися до офісу blago. Там вас детально ознайомлять з усіма житловими комплексами компанії та допоможуть вибрати квартиру, яка вас ідеально влаштує. Менеджер порахує її вартість та розповість про порядок виплат.

Документи, які потрібно мати з собою для оформлення: паспорт, довідка про ідентифікаційний код, довідка про доходи. Також варто переконатися, чи є у вас необхідна сума заощаджень для сплати першого внеску.

Підписавши договір, ви отримуєте один його примірник та графік виплат, який допоможе планувати наступні платежі.

Якщо ви плануєте купити квартиру та вагаєтеся, який спосіб оплати обрати: одноразову оплату чи розтермінування, менеджери blago запропонують різні варіанти та допоможуть вибрати найвигідніший.