Благодійна вистава «Лісова пісня»: учні 10-го ліцею збирають кошти на дрон для «едельвейсів»

В ліцеї N10 Івано-Франківської міської ради відбувся прем’єрний показ вистави «Лісова пісня» за мотивами однойменного твору Лесі Українки. У ролі акторів виступили учні 11-Б класу. Вистава присвячена загиблому військовому, випускнику ліцею Богдану Власію.

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Під час заходу відбувся збір коштів на купівлю БПЛА Mavic 3E для 109 батальйону 10 ОГШБр «Едельвейс».

Окрім глядачів підтримати військових можуть усі бажаючі, перерахувавши кошти за посиланням https://send.monobank.ua/jar/9KaWofdDP5