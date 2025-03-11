Банківський аферист обдурив прикарпатця на 51 тисячу гривень

Аферист у телефонній розмові запевнив жителя Надвірнянщини, що він може отримати фінансову допомогу. Однак, чоловік втрапив у шахрайську пастку та втратив чималу суму заощаджень.

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Про це пише Правда.іф з посиланням ГУ Нацполіції.

Зі слів 68-річного потерпілого, до нього зателефонував незнайомець, який представився співробітником фінансової установи. Шахрай переконав чоловіка, що той може оформити допомогу від держави у розмірі 1000 гривень. Однак, для проведення операції, необхідно назвати реквізити банківського рахунку. Заявник повірив та виконав всі умови афериста. Однак, жодної допомоги так і не отримав, а натомість шахраї списали з карти прикарпатця 51000 гривень.

За фактом шахрайських дій слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують:

– отримуйте інформацію, особливо щодо фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Жодні міжнародні організації не пропонують фінансову підтримку у соцмережах, телеграм-каналах, тощо;

– не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих і підозрілих веб-сайтах;

– будьте обережними та не довіряйте незнайомцям, які телефонують і представляються працівниками банку;

– у жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон.