Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина пораділи першому весняному теплу. Пише Табло ID.
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У своєму Instagram Катерина запостила селфі з коханим і замилувала фото 1-річної доньки Марії.
У вересні відоме подружжя відсвяткувало 15 років у шлюбі
Сама мама також встигла наробити селфі в авто
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28-го січня Марії виповнився рік
Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла.
Нагадаємо Дружина Усика на іспанському відпочинку засвітила звабливу фігуру