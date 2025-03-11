Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина пораділи першому весняному теплу. Пише Табло ID.

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У своєму Instagram Катерина запостила селфі з коханим і замилувала фото 1-річної доньки Марії.

У вересні відоме подружжя відсвяткувало 15 років у шлюбі

Сама мама також встигла наробити селфі в авто

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28-го січня Марії виповнився рік

Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла.

Нагадаємо Дружина Усика на іспанському відпочинку засвітила звабливу фігуру