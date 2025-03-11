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Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прогулянка з татом: дружина Усика замилувала його фото з 1-річною дочкою

Автор: Орися Корчун
11/03/2025 16:50
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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина пораділи першому весняному теплу. Пише Табло ID. 

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У своєму Instagram Катерина запостила селфі з коханим і замилувала фото 1-річної доньки Марії.Катерина Усик з чоловіком - весняне фото

У вересні відоме подружжя відсвяткувало 15 років у шлюбіКатерина Усик - селфі

Сама мама також встигла наробити селфі в авто

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Олександр Усик з донькою Марією

28-го січня Марії виповнився рік

Донька Усиків Марія

Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і синів, Кирила та Михайла.

Нагадаємо Дружина Усика на іспанському відпочинку засвітила звабливу фігуру