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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Буковині псевдовійськовий намагався виїхати за кордон з фальшивими документами

Автор: Lilia
11/03/2025 16:20
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Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного виїзду за кордон громадянина України за підробленими документами військовослужбовця ЗСУ.

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“Сьогодні вночі до міжнародного пункту пропуску «Порубне» прибув 27-річний житель Івано-Франківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем ЗСУ, зараз перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі. Для підтвердження законності виїзду за кордон псевдоофіцер надав копію службового посвідчення завіреного нотаріусом, відпускний квиток та інші необхідні документи”, – йдеться у дописі.

Після проведення поглибленої перевірки за допомогою спецтехніки прикордонники встановили, що надані документи містять ознаки повної підробки.

Також в ході подальшої роботи та взаємодії з представниками ЗС України охоронці кордону з’ясували, що у зазначеній військовій частині відсутні відомості про проходження служби даною посадовою особою.

Після оформлення відповідних документів чоловіка передали співробітникам Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

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