У Франківську за підозрою в колабораціонізмі судитимуть псевдодепутата “ДНР”

В Івано-Франківську заочно судитимуть 37-річного жителя Донеччини, якого підозрюють у колабораційній діяльності. У 2023 році він став “депутатом” “ДНР” від партії “Єдина Росія” та співпрацював з окупаційною адміністрацією.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласної прокуратури.

Слідчі з’ясували, що псевдодепутат із серпня 2023 року обіймає посаду в незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях так званої “ДНР”.

“На займаній посаді він активно долучається до ухвалення незаконних рішень, підтримує державу-агресора та сприяє зміцненню окупаційної адміністрації”, — йдеться у дописі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Донецької області за колабораційну діяльність — ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Івано-Франківській області.