Прикарпаття має найменші борги за штрафами ТЦК. ІНФОГРАФІКА

З початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК за порушення правил військового обліку, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік (10 541 провадження).

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Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені, йдеться у повідомленні на платформі Опендатабот.

Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців на Дніпровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

В Івано-Франківській області – 21. Менше лише у Донецькій – 6.

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.