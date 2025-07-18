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Рятувальники з врятованою людиною біля автомобіля
Диван на коліщатках в темній вітальні

У лісовому масиві поблизу села Дземброня заблукав турист

Автор: Оксана Марушкевич
18/07/2025 12:42
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Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено працівників гірського пошуково-рятувального відділення смт. Верховина у складі п’яти осіб та двох одиниць техніки.

17 липня, о 15:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення від громадянина, який, рухаючись лісовим масивом поблизу села Дземброня Верховинського району, втратив орієнтування та потребував допомоги. 

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Зв’язок із чоловіком частково підтримувався, координати місця перебування були встановлені.

Рятувальники знайшли заблукалого та супроводили чоловіка до населеного пункту.

ДСНС Прикарпаття нагадує:

“Вирушаючи в гори, обов’язково інформуйте близьких про свій маршрут, беріть із собою засоби зв’язку та завантажуйте мобільний додаток «Порятунок у горах».

У разі надзвичайної ситуації – телефонуйте 101″.