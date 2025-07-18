У лісовому масиві поблизу села Дземброня заблукав турист

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено працівників гірського пошуково-рятувального відділення смт. Верховина у складі п’яти осіб та двох одиниць техніки.
17 липня, о 15:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення від громадянина, який, рухаючись лісовим масивом поблизу села Дземброня Верховинського району, втратив орієнтування та потребував допомоги.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Зв’язок із чоловіком частково підтримувався, координати місця перебування були встановлені.
Рятувальники знайшли заблукалого та супроводили чоловіка до населеного пункту.
ДСНС Прикарпаття нагадує:
“Вирушаючи в гори, обов’язково інформуйте близьких про свій маршрут, беріть із собою засоби зв’язку та завантажуйте мобільний додаток «Порятунок у горах».
У разі надзвичайної ситуації – телефонуйте 101″.