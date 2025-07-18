Через негоду на Прикарпатті можливі аварійні вимкнення електроенергії

Негода на Прикарпатті триває, тому можливі аварійні вимкнення світла.

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Повідомляє Прикарпаттяобленерго, передає Правда.іф.

З вечора 17 липня на Прикарпатті — сильні зливи, грози та шквальний вітер.

Сьогодні, станом на 12 годину знеструмлено чотири села повністю на Верховинщині та поодинокі вимкнення — у Богородчанській, Лисецькій, Тлумацькій, Коломийській громадах

“На місцях працюють оперативні бригади АТ «Прикарпаттяобленерго». Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі”, – йдеться у дописі.

Можливі нові вимкнення через погіршення погоди.