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Жінка прикрашає дерево писанками на вулиці
Диван на коліщатках в темній вітальні

У середмісті Франківська до великодніх свят дерева прикрасили яскравими писанками. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
17/04/2025 16:38
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У самому центрі Івано-Франківська з’явилося Великоднє диво — дерево, прикрашене сотнями розфарбованих яєць.

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Щороку ближче до Великодня в Івано-Франківську прикрашають сквер Міцкевича писанками. Цю теплу традицію кілька років тому започаткував Департамент культури ІФ — і вона прижилась.

Великодні прикраси серед цвітіння дерева на весні
Рука тримає декоровані українські великодні писанки.
Картонна коробка з розписаними великодніми яйцями.

“Цього року діти з франківських шкіл та ліцеїв знову постарались. Також до створення прикрас долучились заклади культури та бібліотеки. Разом вони виготовили близько 2500 писанок — яскравих, різних, з фантазією. До прикрашання долучились працівники Департаменту освіти та науки, а також команда Департаменту культури. Разом зробили ще один куточок міста святковим. Можна прийти, подивитись, сфотографуватись. А якщо хочеться — залишити свою писанку”, – написала заступниця міського голови, керівниця департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.