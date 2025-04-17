У середмісті Франківська до великодніх свят дерева прикрасили яскравими писанками. ВІДЕО

У самому центрі Івано-Франківська з’явилося Великоднє диво — дерево, прикрашене сотнями розфарбованих яєць.

Щороку ближче до Великодня в Івано-Франківську прикрашають сквер Міцкевича писанками. Цю теплу традицію кілька років тому започаткував Департамент культури ІФ — і вона прижилась.

“Цього року діти з франківських шкіл та ліцеїв знову постарались. Також до створення прикрас долучились заклади культури та бібліотеки. Разом вони виготовили близько 2500 писанок — яскравих, різних, з фантазією. До прикрашання долучились працівники Департаменту освіти та науки, а також команда Департаменту культури. Разом зробили ще один куточок міста святковим. Можна прийти, подивитись, сфотографуватись. А якщо хочеться — залишити свою писанку”, – написала заступниця міського голови, керівниця департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.