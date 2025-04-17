За кошти державної субвенції Прикарпаття вже закупило 40 шкільних автобусів

На початку 2025 року громади придбали 110 нових шкільних автобусів, використовуючи кошти державної субвенції. Найбільше з них надійшло до Івано-Франківської області — 40 автобусів.

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Регіон вже освоїв понад 85% від річної субвенції, повідомляє Міністерство освіти.

Цього року уряд виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 600 автобусів. Держава компенсує 70–95% їхньої вартості, а решту суми покривають місцеві бюджети.

Кабінет Міністрів України на початку 2025 року затвердив розподіл обсягу субвенції, в рамках якого Івано-Франківській області було виділено 132,9 млн грн.

«Програма «Шкільний автобус» допомагає розвʼязати одне з ключових питань: як зробити дорогу до школи безпечною та зручною для дітей. За цей час уже придбали понад тисячу автобусів через Prozorro Market. Це означає, що десятки учнів щодня приїжджають на навчання в комфортних умовах. Крім того, держава підтримує вітчизняних виробників, адже автобуси виготовляють у нас, в Україні», — зауважив Євген Якубовський, директор ДУ «Професійні закупівлі».

«Шкільний автобус» — частина комплексної національної політики «Зроблено в Україні», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським. З 2024 року її фінансування здійснюється в партнерстві з Європейським Союзом у межах інструменту Ukraine Facility.