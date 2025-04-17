Соромно і страшно: уродженка Городенки відверто розповіла про життя в рф

Війна суттєво змінила суспільні відносини між сусідніми країнами, породивши конфлікти в сім’ях, розділених російсько-українським кордоном. Особливо напруженою ситуація стала після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Багато родинних зв’язків обірвані через нерозуміння істинної причини агресора з боку тих, хто поза “рєбріком”. Підтримка стосунків — радше виняток, пише ПІК

Свідомі громадяни виїхали

“По-перше, є складнощі технічного характеру: у нас дуже уповільнився інтернет, у Фейсбук та Інстаграм можна зайти тільки через VPN. Поки ото з вами листуюся, вже тричі перезавантажила комп’ютер. Спілкуюся регулярно зі своєю українською ріднею через Ватсап і Вайбер, — розповідає уродженка Городенки Інна (ім’я з етичних міркувань змінене — авт.). — Не тільки з рідною сестрою, але і з двоюрідними, які живуть у Полтаві, Кременчуці. Брат Віталій мешкає у Харкові, там бомбять щодня…”.

Пані Інна живе неподалік російської столиці. Каже, що її місце сили — греко-католицька парафія в Москві. Намагається їздити на службу хоча б раз на місяць. Туди приїжджають українці з усіх околиць, хто з різних причин живе тут. А щоранку слухає о. Тараса Бовді із Закарпаття.

“Багато парафіян з початку війни виїхали з Росії, — зазначає пані Інна. — Точно знаю, що один загинув на фронті як Герой України. Інший зараз сидить під слідством: заклав вибухівку під машину офіцера Міністерства оборони РФ, встиг відлетіти до Туреччини, його там затримали і повернули назад”.

Хрещеник співрозмовниці працював IT-фахівцем у центральному офісі Ощадбанку: зараз у Дубаях. Колега її дочки працював начальником відділу у великій іноземній компанії в Росії, зараз у США водієм вантажівки.

Багато хто виїхав до Грузії, Казахстану, Киргизії, Таїланду.

“Що мене радує, то це скрізь розтяжки на вулицях, у громадських місцях. Їх встановлюють небайдужі громадяни. Натомість іде потужна ідеологічна боротьба влади та промивання мізків. У транспорті крутять ролики до 80-річчя Перемоги або запрошення служити за контрактом. Обіцяють великі гроші. І це дратує та обурює. Хоч багато маргіналів йдуть на вбивство за ці гроші”, — обурюється Інна.

Війна наклала важкий відбиток на економіку

Пані Інна має маленьку як для Росії пенсію, 19 000 рублів (7,5 тисячі гривень), тому ще працює, зарплата трохи більша. Для порівняння: вартість буханця найдешевшого житнього хліба — 50 рублів, трохи кращого — 100 рублів.

Молочні продукти так само дорогі: літр молока — в середньому 100 рублів, кисломолочний сир — 300-500 рублів за кіло. Найдешевше м’ясо можна придбати по 500 рублів за кілограм, сало — від 700 грн за кіло.

“Ковбаси теж від 500 рублів і дорожчі. Яйця — в середньому 100 рублів за десяток. Це ціни в найпростіших супермаркетах, трохи кращої якості продукти ще дорожчі. На ринку теж усе дорого. Видимість низьких цін — у дрібних розфасовках. Наприклад, масло вершкове: за 180 г треба заплатити 320 рублів. Крупи, цукор розфасовані по 900 грам, у середньому коштують 100 рублів”, — акцентує пані Інна.

Тобто війна наклала важкий відбиток на економіку. Прикро, що така потужна держава, замість вкладати кошти у своїх громадян, витрачає страшний ресурс на загарбництво чужих земель.

“Моє спілкування сильно скоротилося: здебільшого вітаюсь і далі запитання не ставлю, щоб не почути нічого страшного, — каже пані Інна. — Є ті, чиї діти на війні вбивають. Найвойовничіші — це бабки біля під’їздів. Бо живу на поверсі: чую такі розмови, що починаю інакше дивитися на людей…”.

На продукти ціни постійно зростають, як і на послуги ЖКГ. Це те, про що говорить народ. А ще про погоду: знову сніг і холод.

“Про війну ніхто не говорить. Мабуть, просто соромно за свою владу, і шкода загиблих. А ще повальний страх репресій, як то було за Союзу. Тож чекати особливого співчуття від росіян марно. Здебільшого вони займають позицію страуса: позапихали голови у свій “пісок” та вдають, що нічого не бачать і не знають”, — підсумовує пані Інна.

Хоча є різні люди. Співрозмовниця наводить приклад своєї знайомої Наталії Вішенкової. Рік тому її чоловіка Сашу вбили в СІЗО. Він жив у Білгородській області і допомагав біженцям з України. Тепер жінка взяла опіку над дівчинкою Надійкою.

У москві бабахає

Пані Інна нагадала, що три роки тому, 12 квітня 2022 року, активіст Антон Горбань, якого вона знає ще від 5-річного віку, провів незвичайну акцію: загорнувся у жовто-синій мішок та ліг у центрі Великого Новгорода.

Однак відкрити його можна лише зсередини, тож поліції довелося розрізати мішок. Під час затримання не заважав і не допомагав правоохоронцям: він “грав свою роль”.

Більше про свою акцію Антом розповів особисто ресурсу “7х7 Горизонтальная Россия”. Під час розповіді видно реакцію як правоохоронців, так і випадкових перехожих.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F7x7journal%2Fvideos%2F405759937563003%2F&show_text=false&width=560&t=0

“Головним актором у цьому спектаклі буду не я, а правоохоронці. Коментувати нічого не буду. Зі мною документи — нехай забирають і встановлюють мою особу. Мені після подій у Бучі приснився страшний сон. І в цьому напівмаренні, а він приснився не мені одному, а тим багатьом, хто так само із зав’язаними мішками лежать на асфальті різними російськими містами… Нічого людського я від глядачів не очікував. Суть в іншому, а в подіях, які розгорталися навколо того мішка з тілом”, — прокоментував Антон.

Як повідомили на телеканалі “Сейчас”, вранці 12 квітня підірвали автівку колаборанта Василя Прозорова. За інформацією російських медійників, він перебував у салоні. Закладена вибухівка спрацювала, коли той увімкнув запалення.

“Сам колаборант вижив, хоч автівку добряче прим’яло, — йдеться в інформації. — Відео з місця бабаху зняли очевидці. Прозорова з прикритим обличчям завантажили до реанімаційної машини. Вибухом йому пошкодило ноги і ліву руку. Полковник-колаборант працював у Службі безпеки України з 1999 до 2018 року, зокрема у штабі Антитерористичного центру. За його ж словами, з 2014-го співпрацював з росією, тобто був “кротом” ФСБ. Перебрався до росії. Серед ймовірних причин події — вибух саморобної бомби. Це вже не перший замах на цього персонажа”.

У цій же інформації “Сейчас” повідомляє й про інші випадки ліквідації колаборантів на території росії. Отож спротив працює. Далі буде.