На Прикарпатті розширили перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка розширює перелік безкоштовних медичних послуг для ветеранів війни на рівні первинної медичної допомоги.
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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук
А це:
- персоналізоване лікування – розроблення індивідуального плану з урахуванням стану здоровʼя, хронічних захворювань та групи ризику;
- розширений скринінг – обстеження на стани, повʼязані з наслідками бойових дій;
- психологічна допомога — індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, програми управління стресом;
- лікування бойових травм та хронічних станів – консультації вузькопрофільних спеціалістів
(ортопеда, невролога тощо);
- реабілітація — відновлення після поранень та хвороб;
- терапія захворювань опорно-рухової системи (артрит, артроз, хвороби суглобів).
Скористатись програмою можуть:
-учасники бойових дій, звільнені з військової служби;
-люди з інвалідністю внаслідок війни.
“На сьогодні вже понад 660 медичних закладів приєдналися до проєкту. Подати заявку можуть ті установи, які мають ліцензію та договір з НСЗУ за пакетом «Первинна медична допомога» до 15 жовтня 2025 року.
Варто зазначити, що ця ініціатива дозволить впровадити на рівні первинної медичної допомоги широкий спектр спеціалізованих послуг, адаптованих до потреб захисників та людей з інвалідністю внаслідок війни”, – йдеться у дописі