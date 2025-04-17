На Прикарпатті розширили перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів та ветеранок

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка розширює перелік безкоштовних медичних послуг для ветеранів війни на рівні первинної медичної допомоги.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

А це:

(ортопеда, невролога тощо);

Скористатись програмою можуть:

-учасники бойових дій, звільнені з військової служби;

-люди з інвалідністю внаслідок війни.

“На сьогодні вже понад 660 медичних закладів приєдналися до проєкту. Подати заявку можуть ті установи, які мають ліцензію та договір з НСЗУ за пакетом «Первинна медична допомога» до 15 жовтня 2025 року.

Варто зазначити, що ця ініціатива дозволить впровадити на рівні первинної медичної допомоги широкий спектр спеціалізованих послуг, адаптованих до потреб захисників та людей з інвалідністю внаслідок війни”, – йдеться у дописі