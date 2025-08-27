В ІФНТУНГ облаштують унікальне сучасне середовище для практичної підготовки студентів

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу перебуває на етапі об’єднання з Донбаською національною академією архітектури і будівництва. Для цього створена спеціальна комісія з реорганізації, яку очолює ректор Ігор Чудик.

Про це пише Правда.іф.

Створення унікального центру з найсучаснішими технологіями

«Станом на сьогодні вже відбулося злиття по освітньому напрямку. Студенти вступали на програми нашого університету, до яких були долучені й освітні компоненти та програми Донбаської академії», — зазначив ректор.

Університет також бере участь у конкурсі на отримання сучасного науково-інноваційного обладнання вартістю близько 1,5 млн доларів США за підтримки Світового банку. Тендерна документація вже підготовлена, і невдовзі обладнання встановлять у корпусах університету.

«Буде створений окремий інфраструктурний кейс під облаштування інноваційного обладнання. Крім того, університет реалізує кілька міжнародних проєктів технічної допомоги, один із яких передбачає створення унікального студентського простору з урахуванням культурної спадщини», — додав Ігор Чудик.

Ще одним важливим проєктом стане центр навчання персоналу роботі зі станками з цифровим програмним керуванням. Тут планують облаштувати сучасне середовище для практичної підготовки студентів.

«Це унікальний для області центр, де зібрані найсучасніші технології. Ми є великим бенефіціаром цього проєкту, і вже невдовзі презентуємо його широкому загалу», — наголосив ректор.

За словами Ігоря Чудика, реалізація проєктів триватиме понад пів року.