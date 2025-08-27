ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: у ДПСУ розповіли, які потрібні документи
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 17:17
Чоловіки віком від 18 до 22 років для виїзду за кордон повинні будуть пред’являти військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, відповідну постанову підготувало Міністерство внутрішніх справ, проте документ наразі ще не оприлюднений. Остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після публікації постанови на «Урядовому порталі».

«Коли ця норма запрацює, треба пам’ятати і розуміти, що окрім закордонного паспорта також необхідно буде мати і військово-обліковий документ (в паперовому або електронному вигляді)», – зазначив Демченко.

Також він зазначив, що норма про дозвіл на виїзд за кордон не стосуватиметься осіб, які займають певні посади в органах державної влади, державних установах та органах місцевого самоврядування. Для цієї категорії виїзд за кордон, як і раніше, можливий лише у службове відрядження.

