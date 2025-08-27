Олександр Титов – арбітр матчу «Лівий Берег» – «Прикарпаття-Благо»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 4-го туру VBET Першої ліги.

Зокрема, поєдинок “Лівий Берег” – “Прикарпаття-Благо”, який відбудеться найближчої п’ятниці, 29 серпня, на стадіоні “Арена Лівий Берег” в полі судитиме арбітр Олександр Титов.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 39-річний рефері почав обслуговувати з 2018-го року, а до цього він два сезони відсудив Другу лігу.

Шляхи івано-франківської команди з уродженцем Донецька перетиналися вже дев’ять разів.

У Другій лізі 2016/17 тоді ще “Тепловик-Прикарпаття” вдома мінімально здолав хмельницьке “Поділля” (2:1), а наступного сезону “зелено-жовті” двічі були сильнішими за “Арсенал-Київщину” з Білої Церкви – (4:1 у гостях) і (2:0 вдома).

Згодом вже у Першій лізі 2018/19 цей арбітр зафіксував ще одну домашню перемогу “Прикарпаття” над “Агробізнесом” (1:0), а от на виїзді івано-франківці двічі поступилися: у сезоні 19/20 у Львові з “Рухом” (1:2) та у Сумах з “Альянсом” (1:4) у чемпіонаті 2020/21.

У 2023-му році донеччанин відпрацював ще на двох домашніх матчах “Прикарпаття” – з “Черніговом” (2:0) і бузівською “Нивою” (2:2). Ще один поєдинок з “Хустом” прикарпатці виграли в гостях (2:1).

У матчі за участі “Лівого Берега” Олександр Титов працюватиме лише вдруге. У Другій лізі 2021/22 команда з Київщини вдома перемогла “Епіцентр” (4:0). У поточному сезоні донецький рефері отримував призначення на два матчі VBET Першої ліги.