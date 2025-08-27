ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Головний корпус університету нафти і газу
Диван на коліщатках в темній вітальні

В ІФНТУНГ показали відновлені локації після ракетного удару та підготовку до нового навчального року

Автор: Оксана Марушкевич
27/08/2025 16:45
В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу провели прес-тур відновленими корпусами після руйнувань, завданих російським ракетним обстрілом 22 червня 2024 року. Журналістам продемонстрували відремонтовані приміщення, нове обладнання та розповіли про подальші плани модернізації.

Пише Правда.іф з місця події.

Відновлення після руйнувань

За словами ректора ІФНТУНГ Ігоря Чудика, за рік після атаки вдалося здійснити значний обсяг робіт.

«Ми повністю відновили систему скління університету, провели ремонти корпусу №1, басейну, який є важливим для реабілітації військових, а також оновили вхідні групи кількох навчальних корпусів», — зазначив ректор.

Важливим етапом відбудови університету стала модернізація спортивної інфраструктури. Спорткомплекс пройшов комплексне оновлення у кілька послідовних етапів.

«Спершу ми замінили застарілі вікна на сучасне енергоощадне скління. Наступним кроком, за підтримки компанії “Укрнафта”, облаштували нову систему опалення та встановили захисні сітки. До відновлення долучилася і група “Нафтогаз”, завдяки чому вдалося забезпечити сучасне освітлення, яке дозволяє проводити заняття у вечірній час. Уже оновлено підлогу, стіни та стелю, а невдовзі будуть встановлені нові баскетбольні щити, закуплені через тендер. Цей простір стане осередком спортивних занять для школярів, студентів і навіть ветеранських спільнот, адже попит на ігрові види спорту нині дуже високий», — підкреслив ректор Ігор Чудик.

Чоловік виступає перед прапорами України та ЄС.

Енергетична незалежність

Важливою частиною відбудови стало формування власної енергетичної системи університету, яку невдовзі планують збільшити вдвічі.

За словами ректора, суттєвим поштовхом стала підтримка партнерів і волонтерів. Компанія «Нафтогаз» подарувала 30-кіловатну гібридну сонячну електростанцію, додатково встановлено ще 60 кВт сонячної генерації. Наразі на етапі монтажу перебувають сонячні панелі на корпусі №1 потужністю 130 кВт.

«Це є 90-кіловатна сонячна електрична станція. 30-кіловатна гібридна установка акумулює електроенергію її на батареї, а 60-кіловатна — мережева: що виробили, те й спожили. Завдяки цьому у нас працюють кондиціонери, плитки — університет фактично забезпечує себе енергією», — пояснив Чудик.

Спортивний інтерв'ю із журналістами у залі.
Чоловік виступає перед мікрофонами в приміщенні
Пресконференція в сучасній залі зі жовтою стелею.
Журналісти з фотоапаратами в парку під час події.
Люди гуляють на вулиці під сонцем
Зустріч у спортивному залі з камерою та людьми.

Наступний етап відбудови

Ректор також окреслив подальші кроки.

«До 1 вересня ми завершимо основні ремонти, зокрема у 4-му та 5-му корпусах. Окремо працюємо над капітальним ремонтом 7-го корпусу, де замінюємо дах та готуємо будівлю до термомодернізації», — сказав він.

Університет співпрацює з міжнародними партнерами. За підтримки Світового банку готується тендерна документація для модернізації центрального корпусу.

Навчання та нові спеціальності

Паралельно з відбудовою триває вступна кампанія. Цьогорічний набір налічує на 10% більше студентів на бакалаврат.

«На сьогодні вже зараховано понад 1300 бакалаврів. Ми бачимо зростання інтересу абітурієнтів: цього року набір майже на 10% більший, ніж торік», — повідомив Ігор Чудик.

Цьогоріч університет відкрив нову освітню програму «Національна безпека», зорієнтовану на енергетичну сферу.

Освітня програма орієнтована на захист енергетичної інфраструктури — як у фізичному, так і в цифровому вимірі. Завдяки міждисциплінарному підходу студенти зможуть здобути фундаментальні знання для подальшої роботи у сфері енергетичної безпеки держави та на відповідних підприємствах.

«Маємо вже близько 40 студентів на цій спеціальності. Вона стала надзвичайно актуальною в умовах війни», — наголосив ректор.

Відновлення та партнерство

Компанії «ДТЕК» і «Нафтогаз» стали ключовими партнерами у процесі відбудови: вони надали університету енергетичні рішення, відновили хол центрального корпусу, подбали про його інтер’єр та систему освітлення.
Вагомим був і внесок мешканців міста, випускників та волонтерів, які підтримали університет у складний час.

«Ми відчуваємо потужну підтримку. Цей процес — приклад єдності науки, бізнесу та держави, які разом працюють на зміцнення освітнього простору та енергетичної безпеки України», — підсумував ректор.

Будівля військкомату на тлі ясного неба.
Муніципальна будівля, унікальна архітектура, хмари на небі
Стара будівля біля паркінгу з автомобілями
Будівля у промисловій зоні під синім небом
Група журналістів фотографує перед старою будівлею.
Зруйнована будівля з дерев'яними уламками та фотографом
Будівля з білими та зеленими фасадами

