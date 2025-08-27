В ІФНТУНГ показали відновлені локації після ракетного удару та підготовку до нового навчального року

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу провели прес-тур відновленими корпусами після руйнувань, завданих російським ракетним обстрілом 22 червня 2024 року. Журналістам продемонстрували відремонтовані приміщення, нове обладнання та розповіли про подальші плани модернізації.

Пише Правда.іф з місця події.

Відновлення після руйнувань

За словами ректора ІФНТУНГ Ігоря Чудика, за рік після атаки вдалося здійснити значний обсяг робіт.

«Ми повністю відновили систему скління університету, провели ремонти корпусу №1, басейну, який є важливим для реабілітації військових, а також оновили вхідні групи кількох навчальних корпусів», — зазначив ректор.

Важливим етапом відбудови університету стала модернізація спортивної інфраструктури. Спорткомплекс пройшов комплексне оновлення у кілька послідовних етапів.

«Спершу ми замінили застарілі вікна на сучасне енергоощадне скління. Наступним кроком, за підтримки компанії “Укрнафта”, облаштували нову систему опалення та встановили захисні сітки. До відновлення долучилася і група “Нафтогаз”, завдяки чому вдалося забезпечити сучасне освітлення, яке дозволяє проводити заняття у вечірній час. Уже оновлено підлогу, стіни та стелю, а невдовзі будуть встановлені нові баскетбольні щити, закуплені через тендер. Цей простір стане осередком спортивних занять для школярів, студентів і навіть ветеранських спільнот, адже попит на ігрові види спорту нині дуже високий», — підкреслив ректор Ігор Чудик.

Енергетична незалежність

Важливою частиною відбудови стало формування власної енергетичної системи університету, яку невдовзі планують збільшити вдвічі.

За словами ректора, суттєвим поштовхом стала підтримка партнерів і волонтерів. Компанія «Нафтогаз» подарувала 30-кіловатну гібридну сонячну електростанцію, додатково встановлено ще 60 кВт сонячної генерації. Наразі на етапі монтажу перебувають сонячні панелі на корпусі №1 потужністю 130 кВт.

«Це є 90-кіловатна сонячна електрична станція. 30-кіловатна гібридна установка акумулює електроенергію її на батареї, а 60-кіловатна — мережева: що виробили, те й спожили. Завдяки цьому у нас працюють кондиціонери, плитки — університет фактично забезпечує себе енергією», — пояснив Чудик.

Наступний етап відбудови

Ректор також окреслив подальші кроки.

«До 1 вересня ми завершимо основні ремонти, зокрема у 4-му та 5-му корпусах. Окремо працюємо над капітальним ремонтом 7-го корпусу, де замінюємо дах та готуємо будівлю до термомодернізації», — сказав він.

Університет співпрацює з міжнародними партнерами. За підтримки Світового банку готується тендерна документація для модернізації центрального корпусу.

Навчання та нові спеціальності

Паралельно з відбудовою триває вступна кампанія. Цьогорічний набір налічує на 10% більше студентів на бакалаврат.

«На сьогодні вже зараховано понад 1300 бакалаврів. Ми бачимо зростання інтересу абітурієнтів: цього року набір майже на 10% більший, ніж торік», — повідомив Ігор Чудик.

Цьогоріч університет відкрив нову освітню програму «Національна безпека», зорієнтовану на енергетичну сферу.

Освітня програма орієнтована на захист енергетичної інфраструктури — як у фізичному, так і в цифровому вимірі. Завдяки міждисциплінарному підходу студенти зможуть здобути фундаментальні знання для подальшої роботи у сфері енергетичної безпеки держави та на відповідних підприємствах.

«Маємо вже близько 40 студентів на цій спеціальності. Вона стала надзвичайно актуальною в умовах війни», — наголосив ректор.

Відновлення та партнерство

Компанії «ДТЕК» і «Нафтогаз» стали ключовими партнерами у процесі відбудови: вони надали університету енергетичні рішення, відновили хол центрального корпусу, подбали про його інтер’єр та систему освітлення.

Вагомим був і внесок мешканців міста, випускників та волонтерів, які підтримали університет у складний час.