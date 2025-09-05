ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську посеред дороги зайнявся автомобіль

Автор: Оксана Марушкевич
05/09/2025 18:49
На Коновальця посеред дороги спалахнув автомобіль. Він загорів в районі повороту на Чукалівку.

Сьогодні, 5 вересня, близько 16:30 год. в Івано-Франківську на вулиці Коновальця загорівся “Жигуль”. На місці події інші водії та патрульні намагаються загасити легковий автомобіль.

Пише “Галка”.

Автівка загорілася в районі повороту на Чукалівку. Очевидці та патрульні намагаються допомогти у гасінні автомобіля до прибуття рятувальників.

Інформації про постраждалих наразі немає.

