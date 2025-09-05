ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Група людей біля старого будинку в саду
Диван на коліщатках в темній вітальні

Крістіна Торган разом з представником GEM оглянули пошкоджені внаслідок російського обстрілу помешкання. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
05/09/2025 18:33
Заступниця голови обласної державної адміністрації Крістіна Торган, заступниця директора Департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА Галина Сеник разом із представником американського фонду Global Empowerment Mission (GEM) Романом Косилом та членами комісії побували в постраждалих через російський обстріл оселях у Калуші. Вони обстежили будівлі з метою надання допомоги для ремонту пошкодженого майна.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

Йшлося найперше про заміну склопакетів та віконних конструкцій, а також іншу матеріальну допомогу для відшкодування збитків, завданих приміщенням приватного сектору.

Нагадаємо, що американський фонд Global Empowerment Mission (GEM) активно допомагає в області ліквідовувати наслідки російської агресії, зокрема – замінюючи пошкоджені в приміщеннях вікна.

Розбите вікно з дерев'яною рамою
Відкрите вікно з білими квітковими шторами.
Розбите вікно із залишками скла на землі.
Побиті вікна в будинку, скло на траві.
Троє чоловіків біля машини швидкої допомоги.
Пошкоджена стеля у ванній кімнаті з плиткою.
Група людей спостерігає за природою в саду.
Старе вікно з тріснутим склом

