Крістіна Торган разом з представником GEM оглянули пошкоджені внаслідок російського обстрілу помешкання. ФОТО

Заступниця голови обласної державної адміністрації Крістіна Торган, заступниця директора Департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА Галина Сеник разом із представником американського фонду Global Empowerment Mission (GEM) Романом Косилом та членами комісії побували в постраждалих через російський обстріл оселях у Калуші. Вони обстежили будівлі з метою надання допомоги для ремонту пошкодженого майна.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

Йшлося найперше про заміну склопакетів та віконних конструкцій, а також іншу матеріальну допомогу для відшкодування збитків, завданих приміщенням приватного сектору.

Нагадаємо, що американський фонд Global Empowerment Mission (GEM) активно допомагає в області ліквідовувати наслідки російської агресії, зокрема – замінюючи пошкоджені в приміщеннях вікна.