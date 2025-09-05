Рятувальники Івано-Франківщини надали допомогу двом туристам

Прикарпатські рятувальники допомогли туристам, які травмувались під час походів у гірські місцевості.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

5 вересня гірські рятувальники надали допомогу двом громадянам, які отримали травми під час походів у гірській місцевості Івано-Франківської області.

Потребували допомоги мешканка Києва та мешканець Тернополя

О 13:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення від мешканки Києва, яка рухалася туристичним маршрутом в урочищі Довбушеві Комори поблизу с. Криворівня, Верховинського району. Жінка травмувала нижню кінцівку та не могла самостійно продовжити рух. На місце прибули Верховинські гірські рятувальники, які надали домедичну допомогу та транспортували туристку до найближчого населеного пункту, де її передали медичним працівникам.

О 13:15 на лінію «101» надійшло повідомлення про травмування мешканця Тернополя 1996 р.н. на зеленому туристичному маршруті гори Хом’як, Надвірнянського району. Для надання допомоги залучили рятувальників Ворохтянських гірських рятувальників. Чоловіку також надали домедичну допомогу та транспортували до населеного пункту, де його передали медикам.

Рятувальники Прикарпаття наголошують на необхідності ретельного планування маршрутів, врахування погодних умов, наявності засобів зв’язку та використання мобільного додатку «Порятунок у горах».